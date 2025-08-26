¿Qué fue del bandolero de Omaña, el hombre que desafía a la justicia española desde que era niño?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es el enigma de un bandolero que desafía a la justicia española desde hace 15 años. La historia de un hombre prófugo que desafía a las autoridades españolas durante más de una década despierta la curiosidad y la fascinación en la provincia de León. Hace ahora quince años, en 2010, Salvador Cañueto, conocido popularmente como el 'bandolero de Omaña', se escapó tras un permiso penitenciario, retomando así una trayectoria llena de huidas y leyendas que se extienden desde principios de la década de 1990.

Su figura es más que la de un delincuente; para muchos en el norte de España representa un símbolo de astucia y supervivencia en entornos rurales y empobrecidos que marcan profundamente la historia reciente de esta parte del país.

El presente año 2025 marca la conmemoración de quince años desde su última evasión, un suceso que ha mantenido activa la investigación y vigilancia de las Fuerzas de Seguridad, que aún no logran dar con su paradero tras años de búsqueda constante.

Orígenes y primeros años de un bandolero rural

Salvador Cañueto nació en octubre de 1946, en Marrubio, un pequeño núcleo rural leones situado en La Cabrera, donde las tradiciones y la vida en el monte conforman buena parte del día a día de sus habitantes. Su infancia estuvo marcada por la ausencia paterna y la convivencia en casa de sus abuelos, donde comenzó a familiarizarse con el mundo agreste que más tarde le serviría de refugio.

La situación familiar complicada y la pobreza empujaron a Salvador a refugiarse en los montes cercanos desde muy joven. Aunque inicialmente trabajó como pastor durante varios años en Secarejo, desarrollando una vida aparentemente respetable y reconocida por sus vecinos, sus circunstancias cambiaron radicalmente cuando comenzó a entablar relación con personas dudosas que influyeron en su giro hacia la delincuencia.

Este cambio se fue consolidando a partir de mediados de los años setenta, momento en que aparecieron los primeros hurtos menores, que con el tiempo y la práctica se convirtieron en delitos reincidentes que estremecieron a la comarca de Omaña y a toda la provincia.

Modus operandi y desarrollo de su actividad delictiva

Conocido por su gran inteligencia y habilidad para eludir la captura, Cañueto demostró a lo largo de más de treinta años un estilo inconfundible tanto en la preparación de sus robos como en sus mecanismos de escape. El ex comandante de la Guardia Civil Leocadio Rodríguez Pozo, quien siguió su pista durante décadas, describió a Salvador como "un lobo solitario del monte", capaz de anticipar movimientos policiales y de adaptar su refugio a las circunstancias más adversas.

Era especialmente famoso por su afinidad hacia productos como el dulce y el anís, lo que permitió a las fuerzas del orden asociar varios robos con su figura siempre que faltaban pastas o mazapán en las casas afectadas. Su refugio nocturno llegado a ser una construcción rudimentaria con ramas escondida en el bosque, donde vivía durante largas temporadas apartado de la civilización.

En estos enconadas laderas se movió desde niño Salvador Cañeto.L. DE LA MATA

A lo largo de más de un cuarto de siglo, acumuló un total documentado de 137 delitos contra el patrimonio repartidos entre León, Palencia y Burgos, aunque solo fue imputado formalmente en tres casos con pruebas concluyentes, entre ellos robos en localidades como Piedrasecha o La Utrera.

Detenciones, fugas y el último rastro conocido

A pesar de múltiples detenciones y condenas, Salvador consiguió fugarse en varias ocasiones. La primera huida trascendental ocurrió en 1992, y no fue hasta el 2005 cuando volvió a ser capturado cerca de La Bañeza gracias a una labor minuciosa de los agentes. Sin embargo, la historia volvió a repetirse cinco años después, en 2010, cuando aprovechó un permiso penitenciario para no regresar a la cárcel de Villahierro, donde cumplía una condena reducida de seis años por hurtos.

Desde entonces, la búsqueda se intensificó, siendo declarado oficialmente en busca y captura por la Subdelegación del Gobierno, que activó un dispositivo especial para localizarlo, aunque sin éxito hasta la fecha. Durante este tiempo no se ha tenido constancia ni siquiera de su paradero para tratar asuntos familiares urgentes, aumentando el misterio alrededor de su figura.

En una de sus últimas detenciones en 2010, Salvador fue descubierto no por la vigilancia policial convencional, sino gracias a la pericia de una perra llamada "Chispina" que ayudó a un agente a localizarlo cerca del río Duerna, uno de los muchos lugares emblemáticos en su ruta de supervivencia.

Legado cultural y percepción social del bandolero

Más allá de su historial policial, la figura de Salvador ha trascendido su papel como delincuente para convertirse en un mito popular en la provincia leonesa. Su historia, mezclada con episodios verídicos y leyendas urbanas, inspiró desde grafitis callejeros hasta referencias en medios locales y narrativas que recuerdan a los antiguos bandoleros románticos del siglo XVIII en España.

Vecinos que lo conocieron en su juventud lo describen como un hombre «educado y confiable», y algunos lo defienden afirmando que su ambiente y las penurias fueron las que moldearon su camino. Dominga Carbajo Álvarez, vecina de Marrubio, señaló a ese periódico hace 20 años con emoción: "Es un buen hombre que la vida hizo malo".

Este fenómeno social refleja las complejas raíces del bandolerismo rural, donde las fronteras entre necesidad, supervivencia y delito a menudo se difuminan, especialmente en contextos de exclusión social y pobreza.

Desafíos actuales y perspectivas futuras

Con la llegada de 2025 y el quince aniversario de su última fuga, las fuerzas del orden no dan por cerrada la búsqueda, empleando técnicas modernas de localización, análisis de datos y cooperación entre distintas provincias. Sin embargo, el conocimiento profundo de lo desconocido que posee Salvador Cañueto complica cualquier avance decisivo. Y su edad. Porque Cañueto, esté donde esté, tiene ya 79 años.