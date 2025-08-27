Tarde de récords en Astorga con los Jiménez, la familia más fuerte del mundo: las fotos

Fiel a su cita con las fiestas de Santa Marta, la familia más fuerte del mundo y con cinco récords Guinness, los Jiménez, volvió a retar a lo imposible con una exhibición que cumplía nada menos que 28 ediciones.

La Plaza Mayor de la capital maragata fue el escenario donde el maestro Luis Jiménez y su hijo Emilio ‘Bili’, también un número uno, hicieron vibrar a los asistentes.

El primero con 72 años y el segundo con 51. Y con un reto a lo imposible, algo que no está al alcance de la mano de los mortales.

Los Jiménez, la familia más fuerte del mundo, mostraron su repertorio de retos que incluyeron arrastres de autobús y vehículos pesados, una variedad de ejercicios de fuerza, resistencia y elasticidad y diferentes formas de competición.