Se restablece la circulación de tren entre La Robla y Camponanes por un incendio

La circulación de tren entre La Robla (León) y Camponanes (Asturias) estuvo interrumpida por un incendio forestal originado este jueves, 28 de agosto, en la localidad leonesa y que estaba próximo a la vía.

Según la plataforma de la Junta Inforcyl, el fuego se originó en La Robla este jueves a las 14.30 horas. No obstante, una vez se sofocó el fuego esta mañana se ha procedido a restablecer la circulación.