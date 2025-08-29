Diario de León

La Junta destina 520.000 euros a restaurar ecosistemas e infraestructuras verdes

Aprobado en el consejo de gobierno

Vista de un espacio verde en Boca de Huérgano.

Vista de un espacio verde en Boca de Huérgano.m. pérez

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Junta de Castilla y León autorizó en el consejo de gobierno celebrado este jueves, una inversión de 522.933 euros destinada a un encargo de obras a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para la restauración de ecosistemas y realización de infraestructuras verdes en la provincia de León, concretamente en la Sierra de Cabrera y Montes de León, así como en los términos municipales de Carrocera, Puebla de Lillo, Boca de Huérgano y Oseja de Sajambre.

El objetivo de esta iniciativa es la reducción de la mortalidad no natural de anfibios; de actuaciones de restauración de ecosistemas — como tejedas, especies de flora— junto con la realización de acciones encaminadas a la mejora de los hábitats donde se encuentra la perdiz pardilla, según ha explicado la administración autonómica en un comunicado.

En detalle

El encargo incluye la construcción de nuevos pasos inferiores y rehabilitación de los ya existentes para permitir el paso de anfibios y otros pequeños vertebrados, así como, ejecución de barreras que encaucen su paso. También la ejecución de tratamientos selvícolas (desbroces, clareos y podas) que regulen la competencia de otras especies sobre los pies del tejo con destino a su conservación, mejora y regeneración. Se crearán huecos en el dosel de copas para permitir la instalación de especies acompañantes que diversifiquen la formación y faciliten la regeneración de las especies.

La instalación de vallados móviles de exclusión ganadera es otra de las actuaciones previstas y se llevarán a cabo en la franja donde crece el Geranium dolomiticum, considerada una especie endémica del occidente de León, con solo dos poblaciones reconocidas, y que se encuentra en peligro crítico de extinción. Según el Miteco, estas dos poblaciones ocupan una extensión de presencia de 6,5 hectáreas y cuentan con unos 550.000 efectivos. Las actuaciones de la Junta de Castilla y León destinadas a restaurar ecosistemas e infraestructuras verdes incluyen también desbroces mecanizados superficiales en parcelas clave para la creación de pastizal y paisaje mosaico para la mejora del hábitat de la perdiz pardilla: la pérdida de zonas de pradera en favor del matorral ha derivado en la disminución de alimento para la fauna silvestre y el ganado en la zona.

tracking