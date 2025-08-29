La Junta destina 520.000 euros a restaurar ecosistemas e infraestructuras verdes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León autorizó en el consejo de gobierno celebrado este jueves, una inversión de 522.933 euros destinada a un encargo de obras a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para la restauración de ecosistemas y realización de infraestructuras verdes en la provincia de León, concretamente en la Sierra de Cabrera y Montes de León, así como en los términos municipales de Carrocera, Puebla de Lillo, Boca de Huérgano y Oseja de Sajambre.

El objetivo de esta iniciativa es la reducción de la mortalidad no natural de anfibios; de actuaciones de restauración de ecosistemas — como tejedas, especies de flora— junto con la realización de acciones encaminadas a la mejora de los hábitats donde se encuentra la perdiz pardilla, según ha explicado la administración autonómica en un comunicado.

En detalle

El encargo incluye la construcción de nuevos pasos inferiores y rehabilitación de los ya existentes para permitir el paso de anfibios y otros pequeños vertebrados, así como, ejecución de barreras que encaucen su paso. También la ejecución de tratamientos selvícolas (desbroces, clareos y podas) que regulen la competencia de otras especies sobre los pies del tejo con destino a su conservación, mejora y regeneración. Se crearán huecos en el dosel de copas para permitir la instalación de especies acompañantes que diversifiquen la formación y faciliten la regeneración de las especies.

La instalación de vallados móviles de exclusión ganadera es otra de las actuaciones previstas y se llevarán a cabo en la franja donde crece el Geranium dolomiticum, considerada una especie endémica del occidente de León, con solo dos poblaciones reconocidas, y que se encuentra en peligro crítico de extinción. Según el Miteco, estas dos poblaciones ocupan una extensión de presencia de 6,5 hectáreas y cuentan con unos 550.000 efectivos. Las actuaciones de la Junta de Castilla y León destinadas a restaurar ecosistemas e infraestructuras verdes incluyen también desbroces mecanizados superficiales en parcelas clave para la creación de pastizal y paisaje mosaico para la mejora del hábitat de la perdiz pardilla: la pérdida de zonas de pradera en favor del matorral ha derivado en la disminución de alimento para la fauna silvestre y el ganado en la zona.