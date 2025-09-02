«Jesús Rodríguez Morán era el que cortaba el bacalao en Cerredo"

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

José Manuel Carral, agente de Medio Natural en Degaña desde hace 31 años, explicó ayer que el empresario minero Jesús Rodríguez Morán, cuyo hijo es el propietario de Blue Solving, era quien «cortaba el bacalao» en la mina de Cerredo y le dijo personalmente que se iba a «explotar carbón» en la mina y que estaba en contacto «a niveles altos con Medio Ambiente» del Principado. Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el accidente minero, cuyos trabajos se han retomado este lunes tras la pausa estival de las sesiones, Carral ha explicado que, cuando acudió a la mina a finales del verano de 2024 para inspeccionar los trabajos que se estaban realizando, se encontró con Morán, que pasaba por allí con «un todoterreno de alta gama».

Según consta en el informe, el empresario minero le dijo que se habían solicitado «las plazas del nivel dos y tres» y que iban «a ser utilizadas para explotar carbón» cuando le preguntó por los trabajos, de los que no había sido informado. Fue en este momento, aseguró, cuando le trasladó que en la comarca eran «todos paisanos» y que «con voluntad todo se arregla», así como que «estaba en contacto a niveles altos» y tenía «contactos con Medio Ambiente».

Previamente, el ingeniero jefe de la explotación le había dicho que se estaban realizando «trabajos de mantenimiento», pero posteriormente un trabajador de la mina (que falleció en el accidente) le contó que estaban preparando, limpiando y despejando la galería para más adelante «sacar o explotar carbón». Según afirmó, nadie le comunicó previamente que se iban a realizar esos trabajos porque «la falta de información sobre la situación de la explotación minera era sistemática».