Abonadas el 6% de las ayudas que se comprometieron para los afectados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer que el gobierno autonómico ya ha abonado alrededor de 8 millones de euros a los afectados por los incendios que han asolado la región el pasado mes de agosto, una cifra que supone «el 6 por ciento de las ayudas comprometidas» el pasado 20 de agosto en Consejo Extraordinario de Gobierno. Así lo señaló durante una entrevista en ‘Espejo Público’, emitida por Antena 3, en la cual mostró su confianza en que buena parte de las más de 140.000 hectáreas quemadas en la región «se van a recuperar en los próximos meses». «Trabajaremos para que todo esto sea un rayo de esperanza para toda la provincia de León y la Comunidad, y que seamos un ejemplo para España y para Europa», añadió.

En esas declaraciones y ante la pregunta sobre qué había fallado para registrar 384 incendios en 23 días, con cuatro fallecidos y 142.000 hectáreas quemadas, Fernández Mañueco destacó que «las condiciones meteorológicas vividas en esos días, han sido absolutamente inéditas y excepcionales, con muchísima sequedad, calor y viento, además dela mano incendiaria del hombre en muchos casos también». «De esos 384 incendios, la inmensa mayoría han sido apagados ya por las 4.700 personas del operativo ordinario de la Junta, reforzado por la UME y el Gobierno de España, con el apoyo imprescindible de otras autonomías, ayuntamientos y diputaciones. Cuando acabe la temporada de incendios haremos un análisis sereno y sosegado, pero cuando uno pone toda la carne en el asador para afrontar la situación y la inmensa mayoría se han apagado, hay que decir que el operativo ha funcionado adecuadamente», defendió, antes de recalcar que «cuando el tiempo acompañaba, los operativos se han hecho con los incendios».

El presidente insistió en que, cuando acabe la temporada, la Junta reflexionará con el Diálogo Social, con los representantes de trabajadores, opas, propietarios de los montes y ayuntamientos «para que nos expliquen cómo podemos mejorar en el futuro». «Cualquier crisis de esta naturaleza por definición es imperfecta, pero hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano en estos momentos, igual que lo hicimos en 2022», apuntó.