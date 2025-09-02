El álbum de fotos aéreas más desolador: los incendios asesinan el noroeste

Greenpeace, de la mano del reconocido fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, ha sobrevolado buena parte de las zonas arrasadas por el fuego en las comunidades más afectadas -Galicia y Castilla y León-, incluidos puntos no fotografiados hasta ahora. Las imágenes recogidas reflejan la devastación causada por las llamas en el que ya es uno de los peores veranos de la historia desde que hay registros. 2025 ostenta el mayor tamaño medio de grandes incendios forestales, con 8 de los 10 fuegos más graves de este siglo.
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios
GREENPEACE
Un país negro tras los incendios