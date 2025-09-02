Una beca Ralbar rastrea la memoria local en Canseco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La estudiante de la Universidad de León (ULE) Melani Blanco Pontón, que concluyó el pasado mes de junio sus estudios de Educación Social, se ha ocupado este verano de un proyecto denominado ‘Háblame de Canseco: la vida de un pueblo a través de sus protagonistas’, que ha sido posible gracias a una de las becas Ralbar y mediante el cual se promueve la recuperación de la memoria de dicha localidad.

En palabras de la joven, ha sido una experiencia «profundamente enriquecedora» cuyo objetivo principal era recuperar la memoria oral del pueblo de Canseco, fomentando la conexión entre generaciones a través de entrevistas a personas mayores. También se buscaba, según ha explicado, reforzar los lazos comunitarios y dar protagonismo «a quienes guardan en su voz» la historia y las tradiciones del lugar, tratando de no perder la información «valiosa» que guardan en su memoria.

Durante este verano ha recopilado recuerdos, canciones, anécdotas y costumbres que forman parte de la identidad de la localidad de Canseco.

El resultado ha sido un vídeo con partes de las entrevistas realizadas, además de una exposición de fotos antiguas permanente en el casino de Canseco.

La bec le ha permitido hacer realidad un proyecto que, sin este apoyo, hubiera sido «muy difícil» de llevar a cabo. «Ha sido una oportunidad para dinamizar la vida cultural de un pueblo pequeño y, sobre todo, para dar valor a la memoria de sus habitantes», ha subrayado.