El pregón abrirá el día 6 la coronación de Ntra Señora de Dolores en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Obispado de Astorga ha presentado el programa que se desarrollará este mes de septiembre con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores, que culminará el próximo sábado 20.

Los actos darán comienzo sábado 6 de septiembre a las 20.30 horas con el Pregón de la Coronación, que se celebrará en la Parroquia de San Bartolomé, a cargo de Tomás Fernando Alonso Alonso, Maxi Romero González y María Rosa Seco García. Este acto solemne marcará el inicio de las festividades, que tendrán como siguiente gran hito el sábado 13 de septiembre con el traslado de la imagen. La jornada comenzará a las 20.00 horas con una misa de despedida en la Parroquia de San Bartolomé, seguida del tradicional Canto del Ramo a la Virgen a las 20.30 horas. A las 20.45 horas, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores será trasladada en procesión hasta la S.A.I. Catedral, en un recorrido acompañado por el rezo de la Corona Dolorosa y cantos populares.

La preparación espiritual para la coronación se intensificará con el Septenario de la Coronación, que tendrá lugar desde el domingo 14 hasta el viernes 19 de septiembre. Cada día, media hora antes de la misa, se rezará la Corona Dolorosa y se ofrecerá el sacramento de la confesión.

El mismo viernes 19 a las 22.00 horas, un bando anunciador recorrerá las calles desde la Iglesia de San Bartolomé hasta la Catedral, y a las 22.30 horas se celebrará una Ronda Popular a la Virgen en el atrio de la Catedral.

El solemne acto de la Coronación Canónica tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas. El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, presidirá y coronará la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

Tras la coronación, a las 19.30 horas, se llevará a cabo una Procesión triunfal de Gloria en honor a la Virgen Coronada. En este desfile, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores estará acompañada por sus madrinas de honor, las imágenes de Nuestra Señora del Castro Coronada y Nuestra Señora de la Encina Coronada. La procesión contará con la participación de hermandades, cofradías y asociaciones de toda la Diócesis.

Las misas del Septenario estarán presididas por Javier Gay Alkain, administrador diocesano de Astorga, el domingo 14. Le seguirán, entre otros, Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora (lunes 15), Luis Ángel de las Heras Berzal, obispo de León (martes 16), y Julián Barrio Barrio, arzobispo emérito de Santiago de Compostela (miércoles 17). El jueves 18, presidirá Arturo Ros Murgadas, obispo de Santander, y el viernes 19, Leonardo Lemos Montanet, obispo de Orense.