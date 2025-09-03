El PP acusa a Cendón de mentir sobre la inversión en incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La polémica política por la ola de incendios continuó este martes en León, a través de un comunicado del PP en el que acusan al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, de «mentir» con «datos falsos» que buscan «engañar» a los leoneses en sus últimas declaraciones.

Los populares niegan que la inversión en prevención y extinción haya caído, como afirma Cendón: «Más bien al contrario, desde el 2022 se ha triplicado la inversión en prevención y se ha duplicado la dotación en extinción», remarcan desde el PP, donde se preguntan «donde estaban Cendón y el PSOE de León durante los primeros días de los incendios», para añadir que «nos hubiera gustado que la misma vehemencia que utiliza para criticar a la Junta la hubiese puesto para colaborar, para acelerar la llegada de los medios dependientes del Gobierno».

El PP de León defiende la «labor» de la Junta en la gestión de los incendios «en un escenario inédito, con unas condiciones meteorológicas extremas» que han supuesto que en la provincia se hayan registrado decenas de incendios en apenas 20 días «simultaneando incluso en un mismo día nueve incendios de nivel 2», los cuales «se encuentran actualmente controlados lo que demuestra que ha funcionado el operativo puesto en marcha».

También ponen en valor «la celeridad» de la Junta a la hora de habilitar 114 millones de euros «iniciales» para las labores de reconstrucción y ayuda a los damnificados. «Se han abonado ya 8 millones de euros» que se ampliarán, de manera inmediata, en los Consejos de Gobierno de las próximas semanas. Por su parte, Cendón volvió a arremeter este martes contra el consejero de Medio Ambiente. «Suárez Quiñones no tiene vergüenza, lleva desaparecido desde la comilona en Gijón y ahora se atreve a mandar notas de prensa sin firmar en las que intenta alabar la gestión de la Junta de Castilla y León y desviar la atención para buscar culpables fuera», ha declarado Cendón en un comunicado, en el que añade que la catástrofe se ha producido "con un consejero desaparecido y una Junta negligente". El dirigente socialista ha reitarado la petición de dimisión tanto para el consejero como para el presidente Fernández Mañueco.