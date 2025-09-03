La Junta da por controlado el incendio de Barniedo después de tres semanas activo

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio forestal en la pedanía de Barniedo de la Reina (León) que se originó el 13 de agosto por rayos en la comarca de Riaño y que llegó a alcanzar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, según datos de la plataforma Inforcyl.

El incendio en esta pedanía, que está dentro del Parque Regional de los Picos de Europa, se originó el miércoles 13 a las 23.40 horas y se elevó a IGR 2 a las 16.56 del día siguiente, el 14 de agosto.

El operativo que ha trabajado en el lugar para luchar contra el avance de las llamas y su posterior control ha estado formado por un total de 75 medios aéreos y terrestres. En concreto, han intervenido siete técnicos, 21 agentes medioambientales, 15 cuadrillas terrestres, diez autobombas, dos bulldozer, cinco brigadas y 14 aeronaves, entre helicópteros e hidroaviones.

En este momento los trabajos se centran en la perimetración del incendio forestal. El pasado sábado, día en que se disolvió el CECOPI provincial dada la evolución favorable de la situación en León, el delegado territorial de la Junta explicado que este fuego tenía un perímetro estabilizado y con reproducciones que fueron atentidas por los medios que estaban en la zona y se trabajaba en la consolidación de su perímetro.