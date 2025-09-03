Cáritas se compromete a acompañar a los vecinos afectados por el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, visitó este lunes y martes algunas de las zonas afectadas por los incendios forestales de las diócesis de Astorga y León para conocer de primera mano el alcance de lo sucedido y escuchar los testimonios de los vecinos.

Bretón recorrió zonas como Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Picos de Europa o la zona de Valdeorras, acompañado por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y equipos directivos de Cáritas Astorga y León, además de párrocos de las diferentes zonas.

El presidente de Cáritas Española se reunió, en Quintana y Congosto, con los habitantes del pueblo que todavía se recuperan de la trágica pérdida de Abel Ramos y Jaime Aparicio, dos jóvenes de la localidad que murieron intentando frenar el fuego. El incendio no solo dejó heridos y casas destruidas, sino que también obligó a evacuar a los vecinos a Astorga, donde fueron acogidos por Cáritas Astorga en el Seminario.

También acudió a Barniedo de la Reina y Portilla de la Reina donde los vecinos compartieron cómo vivieron aquellos días de angustia, el miedo ante el avance de las llamas, cómo se armaron de valor para defender sus pueblos y evitar que el fuego que les rodeaba alcanzara sus casas y la desolación por las pérdidas y cómo ha afectado al medio de vida del lugar, a la ganadería y al turismo.

En localidades como Fervenza y Cesures (Orense), el fuego calcinó algunas viviendas y dos iglesias. En San Vicente de Leira, el 80 por ciento de las casas sufrieron daños y los vecinos relataron cómo el fuego parecía caer «como bombas» sobre sus hogares, obligándolos a huir en el último momento.