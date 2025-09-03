El banco de libros de Hospital llega a 60 alumnos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Hospital de Órbigo ha renovado el banco de libros municipal con una inversión de 15.000 euros para el nuevo curso escolar. Este programa, una iniciativa pionera en la provincia de León, cumple su decimocuarta edición con el objetivo de garantizar «una educación pública, gratuita y de calidad para todos los alumnos, al mismo tiempo que fomenta la responsabilidad en el cuidado del material escolar», como ha señalado el alcalde, Enrique Busto, tras el acto de entrega de los libros a los alumnos y sus familias, que se ha llevado a cabo en el salón de usos múltiples del centro escolar.

Este año, la renovación ha beneficiado a un total de 60 estudiantes: 39 de Educación Infantil y Primaria y 21 de la ESO. Busto ha destacado que el éxito de esta iniciativa es «colectivo, porque el dinero es municipal, pero los libros son de todos», una inversión que permite que las familias de Hospital y Puente de Órbigo se ahorren el gasto que supone la vuelta al cole. El Ayuntamiento también entrega un vale de 30 euros a cada alumno para material escolar.

Las familias han mostrado su satisfacción con el funcionamiento del programa. La Concejalía de Educación ha agradecido a los padres, madres, y alumnos «su implicación en el cuidado del material escolar, que es el pilar de este banco de libros municipal». Este «Releo» municipal sigue siendo un «motivo de orgullo» para el consistorio, ya que ha logrado mantener su funcionamiento durante catorce años.