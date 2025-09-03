El Mapa informa de un foco de lengua azul en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) ha informado sobre la detección de nuevos focos de lengua azul en Asturias (serotipo 3), Zamora (S3), Gipuzkoa (S3), Bizkaia (S3), La Rioja (S3), Almería (S3), Palencia (serotipo 8) y León (S8). Durante la presente temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril de 2025, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en la provincia y el Mapa ha destacado la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional.