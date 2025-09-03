Diario de León

UPL logra que se aprueben ayudas para mantener el riego tradicional

Canal de riego en la comarca del Órbigo.

Canal de riego en la comarca del Órbigo.VIRGINIA MORÁN

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha logrado la aprobación, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, de una iniciativa que reclamaba a la Junta de Castilla y León crear una línea específica de ayudas destinada a los municipios de menos de 1.000 habitantes, juntas vecinales, mancomunidades y comunidades de regantes para el mantenimiento, mejora y modernización de infraestructuras de riego tradicionales, así como para acometer pequeñas reparaciones de acequias y/o compuertas en temporada de riego.

Así lo defendió este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla y León el procurador berciano de UPL, José Ramón García, quien remarcó que el objetivo es «facilitar la práctica de la agricultura de subsistencia o autoconsumo entre la población residente, que contemple, entre otras actuaciones, la rehabilitación de pequeñas presas y acequias, la instalación de mecanismos que permitan un uso más eficiente y accesible del agua de riego en terrenos con difícil orografía, así como la adquisición de medios materiales que faciliten estas labores a la población de edad avanzada, promoviendo la participación de las entidades locales y de los vecinos en la planificación y ejecución de estas actuaciones, con el fin de adaptarlas a las necesidades reales de cada territorio y contribuir al mantenimiento del modo de vida rural, priorizando criterios sociales —envejecimiento, orografía, riesgo de abandono, patrimonio hidráulico) y de eficiencia hídrica/energética (automatización ligera, telemando básico, bombeo eficiente-».

García puso de manifiesto que «es algo esencial» para la vida de nuestros pueblos, la dignidad de sus gentes y la necesaria actuación de la Junta para que «garantice» la pervivencia del medio rural, más si cabe tras afectar los incendios, especialmente, a las provincias de la Región Leonesa, pero también a Palencia y Ávila. «Tiene que ser una lección de lo que nunca debería pasar otra vez sin que nadie tome medidas para atajar la pérdida poblacional de estas zonas», reseñó.

tracking