UPL logra que se aprueben ayudas para mantener el riego tradicional

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha logrado la aprobación, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, de una iniciativa que reclamaba a la Junta de Castilla y León crear una línea específica de ayudas destinada a los municipios de menos de 1.000 habitantes, juntas vecinales, mancomunidades y comunidades de regantes para el mantenimiento, mejora y modernización de infraestructuras de riego tradicionales, así como para acometer pequeñas reparaciones de acequias y/o compuertas en temporada de riego.

Así lo defendió este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla y León el procurador berciano de UPL, José Ramón García, quien remarcó que el objetivo es «facilitar la práctica de la agricultura de subsistencia o autoconsumo entre la población residente, que contemple, entre otras actuaciones, la rehabilitación de pequeñas presas y acequias, la instalación de mecanismos que permitan un uso más eficiente y accesible del agua de riego en terrenos con difícil orografía, así como la adquisición de medios materiales que faciliten estas labores a la población de edad avanzada, promoviendo la participación de las entidades locales y de los vecinos en la planificación y ejecución de estas actuaciones, con el fin de adaptarlas a las necesidades reales de cada territorio y contribuir al mantenimiento del modo de vida rural, priorizando criterios sociales —envejecimiento, orografía, riesgo de abandono, patrimonio hidráulico) y de eficiencia hídrica/energética (automatización ligera, telemando básico, bombeo eficiente-».

García puso de manifiesto que «es algo esencial» para la vida de nuestros pueblos, la dignidad de sus gentes y la necesaria actuación de la Junta para que «garantice» la pervivencia del medio rural, más si cabe tras afectar los incendios, especialmente, a las provincias de la Región Leonesa, pero también a Palencia y Ávila. «Tiene que ser una lección de lo que nunca debería pasar otra vez sin que nadie tome medidas para atajar la pérdida poblacional de estas zonas», reseñó.