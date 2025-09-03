El director forestal de Asturias niega contactos con cargos de Blue Solving

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El director general de Gestión Forestal del Principado de Asturias, Javier Vigil, en el cargo desde el 1 de septiembre de 2023, ha negado este miércoles haber mantenido «ningún contacto» con representantes de las empresas que han sido titulares de explotaciones en la mina de Cerredo, Combayl y Blue Solving, y ha afirmado que, hasta donde él sabe, nadie en su departamento los tuvo.

Vigil, que ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que el pasado 31 de marzo perdieron la vida cinco trabajadores, ha asegurado también desconocer si los representantes de las empresas Combayl o Blue Solving tenían contactos «a alto nivel» en Medio Ambiente, tal y como le dijo el empresario Jesús Rodríguez Morán a un agente de Medio Natural.

"Lo desconozco, desde luego conmigo no", ha subrayado el director general, que ha señalado que él nunca tuvo «ningún contacto, ni ningún interés en favorecer ningún tipo de expediente más allá de los derechos que tenga la empresa", ni tampoco tiene noticia de que nadie de su dirección general lo tuviera: «que yo tenga conocimiento, bajo mi ámbito de actuación no", ha añadido.

Con respecto a Morán, Vigil ha declarado un «total desconocimiento» sobre el papel que jugaba en las diferentes empresas que explotaron la mina, tras ser preguntado sobre los presuntos «contactos en Medio Ambiente» y «a niveles altos» que el empresario minero declaró que tenía al agente de Medio Natural.

Otras de las cuestiones que ha centrado la sesión ha sido el procedimiento sancionador que se aplicó a la empresa Combayl por la apertura de una zanja en el monte de Cerredo y que culminó con una multa a esta compañía a pesar de que ya no era la titular de la explotación, sino que lo era Blue Solving.

Vigil, que firmó la resolución de sanción, ha justificado que no se comprobara quién era realmente el titular de la explotación en Cerredo porque el agente de medio natural, que era el que había hecho la denuncia contra Combayl, tiene «la presunción de veracidad de un agente de la autoridad» y, posteriormente, a esta empresa se le dio trámite de audiencia y pagó la sanción, por lo que el procedimiento «siguió adelante».

Asimismo, el director general ha explicado que los informes recurrentes de la guardería sobre actividades sospechosas en la zona llevaron al jefe de sección del Servicio de Montes a solicitar información al área de Minas, que respondió con un informe en el que detalló que la empresa estaba operando con una licencia de restauración de la mina, lo que «aclaraba las circunstancias» en las que estaban actuando estas empresas.