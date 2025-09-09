La DO León rebaja a 2.830.000 kilos esta vendimia por el intenso calor de agosto

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen León ya ha comenzado la vendimia por el sur de su territorio, como suele ser habitual, con Bodegas Gordonzello abriendo la campaña el pasado sábado, con 40.860 kilogramos recogidos de uva Alvarín. El Consejo Regulador prevé que finamente este año no se cumplas las buenas expectativas que se fijaron gracias a las abundantes lluvias de primavera de alcanzar los tres millones de kilos. Según su presidente, Rafael Blanco, actualmente se barajan los 2.830.000 kilogramos que se vendimiaron en 2024, como consecuencia «del extraordinario calor de agosto». «La uva frenó su desarrollo en volumen. Está muy pequeña y no llegaremos a las expectativas iniciales de los tres millones de kilos que manejábamos en junio-julio», aclara Blanco, que añade que el Albarín «viene muy bien de maduración, muy regular y con buena carga de racimos». En cambio, la Prieto Picudo, está «muy irregular de maduración y tardará más».

En cualquier caso, el presidente de la DO apuesta por esperar «porque siempre hay 7-10 días de diferencia entre el sur (Valderas, Gordoncillo, Mayorga) y el norte (Valdevimbre)».

La buena noticia es que «sanitariamente la uva está muy buena», frente a otras denominaciones de origen de la Comunidad que han sufrido el paso del mildiu. Es el caso de la DO Cigales, que ha perdido un 20 por ciento de la uva, y de la DO Rueda, con un 35% menos de vendimia por el hongo y el granizo.

Blanco señala que en estos días a la uva le ha favorecido que las temperaturas hayan bajado «y sobre todo el fuerte contraste térmico entre el día y la noche». «Y si lloviese un poco, sería fantástico porque engordaría y se equilibraría la uva». añade el presidente del Consejo Regulador, que pone su esperanza en que llueva mañana miércoles por lo que las bodegas seguirán a la espera mientras este lunes, han dedicado el día a recoger muestreos en las viñas.