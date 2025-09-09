La Guardia Civil despliega un gran operativo en León para la 17.ª etapa de la Vuelta Ciclista a España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 80.ª edición de la Vuelta Ciclista a España discurrirá por la provincia de León este 10 de septiembre, con la Guardia Civil desplegando un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la cobertura y el desarrollo sin incidentes de la 17.ª etapa, que comenzará en El Barco de Valdeorras y finalizará en Ponferrada. El operativo contará con la participación de 132 agentes, así como un gran despliegue de vehículos.

Dispositivo de seguridad y apoyo local

Para asegurar la ruta, la Guardia Civil ha activado su Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y un helicóptero. A este equipo se suma el apoyo de la Guardia Civil de León, que aportará 20 agentes y 10 vehículos de seguridad ciudadana, además de 36 guardias civiles y 30 vehículos del Subsector de Tráfico. Cabe destacar que seis de los agentes que forman parte del dispositivo han nacido o están destinados en la provincia de León.

La Guardia Civil se acerca a la ciudadanía

Además del operativo de seguridad, la Guardia Civil aprovechará la llegada de la etapa a Ponferrada para acercar su labor a la población. Dentro del "Parque Vuelta", un espacio organizado por la Vuelta Ciclista a España y ubicado en la plaza Santa Bárbara de Bembibre, se instalará un stand institucional. En este espacio, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de vehículos y material específico de las distintas unidades del Cuerpo, con entrada libre y gratuita.