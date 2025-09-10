Valdevimbre estrena centro cívico e innovador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valdevimbre estrena centro cívico. Las antiguas instalaciones del Ayuntamiento albergan ahora un espacio pensado para el disfrute cultural de los vecinos y para el empuje empresarial en la zona. El edificio, que data del año 1.857, conserva la estructura y el tapial de antes, lo demás ha sido reformado gracias a una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con cargo al Plan de Rehabilitación de Edificios de Titularidad Pública de 582.000 euros. Del resto de la inversión, alrededor de 600.000 euros, se ha hecho cargo el Ayunyamiento.

En total, 1.172.000 euros es el coste de las obras que han dado un buen lavado de cara a lo que fue la sede del consistorio y que, con el traslado de las oficinas municipales, quedó prácticamente en desuso, salvo para la guardería y el almacén.

Un momento de la inauguración, este miércoles, del centro cívico de Valdevimbre.RAMIRO

Ahora, este espacio tiene un nuevo uso como centro cívico. La intención del Ayuntamiento de Valdevimbre, tal y como explica el alcalde, Ángel Cueto, es ofrecer a los vecinos del municipio un nuevo espacio con zona cultural en la parte de abajo, donde está previsto acoger obras de teatro o actuaciones musicales y que también albergará la guardería y la biblioteca municipal. «Está todo muy bien diseñado», asegura el regidor.

Otros usos

La planta superior cuenta con una sala de conferencias que el consistorio también ofrece para alquilar y dar charlas. Uno de los nuevos servicios que ofrece el nuevo centro cívico es una zona de despachos que conformarán un vivero de empresas. La idea es ofrecer un lugar de trabajo para quien lo necesite. «Queremos que la gente se quede; la idea es no cobrar mucho porque no es una misión municipal, pero sí ayudar a generar nuevos puestos de trabajo», asegura el alcalde. Son muchos los planes que tiene Valdevimbre para este espacio y, según añade Cueto, «en un futuro queremos también formar parte de la Ruta de la DO, que se ubique aquí». Y es que Valdevimbre es un enclave privilegiado para la práctica del enoturismo, también por su tradición vitivinícola.

Al acto de inauguración, celebrado este miércoles, acudieron el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, los diputados provinciales José Pellitero, Roberto Aller y Emilio Martínez, el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, y delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Álvarez Courel señaló que «esta inauguración es más que una apertura, es una apuesta de futuro al servicio de los vecinos, diseñada para impulsar la vida social, cultural y comunitaria de Valdevimbre».