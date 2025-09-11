Diario de León

El PSOE coyantino denuncia la ubicación del recinto ferial

El PSOE de Valencia de Don Juan ha denunciado la ubicación elegida este año para albergar el recinto ferial y una parte de las atracciones. Los socialistas, quienes asegura hacerse eco «del malestar vecinal que ha generado la última ‘ocurrencia’ del equipo de gobierno PP-UPL» asegura que «la ubicación elegida para las atracciones de feria, es, además de un desatino, como poco temeraria, imprudente y carente de todo sentido». El partido explica que «varias de las atracciones se han instalado en el propio aparcamiento anexo al frontón municipal, dejándolo inutilizado por completo para las entradas y salidas del colegio justo al inicio del curso escolar.

