El PSOE coyantino denuncia la ubicación del recinto ferial

El PSOE de Valencia de Don Juan ha denunciado la ubicación elegida este año para albergar el recinto ferial y una parte de las atracciones. Los socialistas, quienes asegura hacerse eco «del malestar vecinal que ha generado la última ‘ocurrencia’ del equipo de gobierno PP-UPL» asegura que «la ubicación elegida para las atracciones de feria, es, además de un desatino, como poco temeraria, imprudente y carente de todo sentido». El partido explica que «varias de las atracciones se han instalado en el propio aparcamiento anexo al frontón municipal, dejándolo inutilizado por completo para las entradas y salidas del colegio justo al inicio del curso escolar.