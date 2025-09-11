La Guardia Civil investiga a un apicultor por el incendio forestal de Toral de Fondo que calcinó 11 hectáreas

Una agente de la Guardia Civil durante las labores de investigación para determinar la autoría del fuego que calcinó 11 hectáreas en Toral de Fondo.DL

La Guardia Civil ha investigado al presunto autor del incendio forestal que se desató el pasado sábado, 6 de septiembre, en la localidad leonesa de Toral de Fondo, dentro del término municipal de Riego de la Vega. Se trata de un apicultor, a quien se le acusa de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la patrulla del Seprona de la comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla y León, determinaron que el fuego se originó cerca de unas colmenas.

El incendio, que se extendió rápidamente, calcinó cerca de 11 hectáreas de pasto, matorral y arbolado en montes de utilidad pública y propiedades privadas.

Según las diligencias instruidas, el apicultor estaba realizando labores en las colmenas durante una época de alto riesgo de incendios forestales y, presuntamente, no disponía de los medios de extinción y otras medidas preventivas exigidas por la normativa de la Junta de Castilla y León.

El investigado y las diligencias correspondientes serán puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de La Bañeza y de la Fiscalía de Medio Ambiente de León.

Esta actuación se enmarca dentro del “Plan de prevención y actuación en Incendios Forestales 2025”, un operativo coordinado por la Comandancia de León para la vigilancia, prevención, extinción e investigación de este tipo de sucesos.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de la prevención y el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar incendios. En caso de emergencia, se recomienda el uso de la aplicación Alertcops para contactar con las autoridades de manera rápida y efectiva.