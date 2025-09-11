La Guardia Civil investiga a un apicultor como posible autor del incendio de Tora de Fondo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado al presunto autor de un incendio forestal declarado el pasado sábado, día 6 de septiembre, en los montes de utilidad pública y propiedades privadas de la localidad de Toral de Fondo, t.m de Riego de la Vega (León).

A raíz de las investigaciones abiertas por la patrulla del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León (PACPRONA), en colaboración con agentes Medioambientales y técnicos de la Junta de Castilla y León, quienes se trasladaron al lugar del inicio del fuego para investigar las causas del mismo, han dado como resultado la identificación de un apicultor propietario de unas colmenas donde se señala el principio del incendio, y en el que ardieron cerca de 11 Ha de hectáreas de pasto, matorral y arbolado

Por este motivo, se le toma declaración por la Guardia Civil en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al llevar a cabo labores apícolas en época de peligro alto de incendios forestales, careciendo de los medios de extinción y otras medidas preventivas decretadas por la Junta de Castilla y León.

Las diligencias instruidas y la persona investigada, serán puestas a disposición de la Plaza Judicial nº1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de León.

Artículo 352: Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

Artículo 353. 1.- Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio alcance especial gravedad.

Artículo 354.

1.- El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses. La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor.

“Plan de prevención y actuación en Incendios Forestales 2025”:

Este refuerzo operativo de la Guardia Civil se enmarca en el “Plan de prevención y actuación en Incendios Forestales 2025” activado por la Comandancia de León, en colaboración con otros organismos de la Administración Pública para la vigilancia y prevención coordinada de incendios forestales, auxiliando a dichos organismos en la extinción de los que se originaron, y a la investigación policial de los mismos, instruyendo las diligencias oportunas, así como la recogida de pruebas, detención e investigación de los autor/autores, y su puesta a disposición de la Autoridad competente.