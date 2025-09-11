La vicepresidenta de la Junta visita Castrocalbón y los municipios vecinos afectados por el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado hoy las labores de desescombro de las viviendas de Castrocalbón damnificadas por el incendio y, posteriormente, ha mantenido un encuentro con los alcaldes de Alija del Infantado, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Castrocontrigo, Cebrones del Río, Destriana, Palacios de la Valduerna, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz y Villamontán de la Valduerna, en el que les ha informado de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les ha animado a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.