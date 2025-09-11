Avanza el desescombro en las 23 localidades afectadas por el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado este jueves las labores de desescombro de las viviendas de Castrocalbón damnificadas por el incendio y, posteriormente, ha mantenido un encuentro con los alcaldes de Alija del Infantado, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Castrocontrigo, Cebrones del Río, Destriana, Palacios de la Valduerna, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz y Villamontán de la Valduerna, en el que les ha informado de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les ha animado a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos.

En su visita, Blanco destacó el «tiempo récord» en el que se dictaron hasta diez órdenes de emergencia, desde el 18 hasta el 26 de agosto y el hecho de que 23 localidades afectadas por incendios cuenten ya con empresas y técnicos para las actuaciones de desescombro que, si se cumplen las previsiones, se completarán en dos meses.

«Hoy, aprobamos en Consejo de Gobierno paquetes de ayudas como 142 ayudas de 500 euros más a las familias, lo que hace un total de 361, hasta el momento. A las pymes, a los negocios, llevamos ya 64 ayudas de 5.500 euros, que llegan también a 530 agricultores y ganaderos profesionales», precisó.

En este sentido, incidió en que es «sencilla» la forma de solicitar las ayudas y destacó las inversiones que realiza la Dirección General de la Vivienda. «Hemos tratado de eliminar burocracia, de eliminar el mayor número de trámites posibles, para que las ayudas lleguen cuanto antes a familias y negocios», subrayó.

«Se han puesto en marcha los desescombros en la práctica totalidad de los municipios afectados y, también, las ayudas, hasta 185.000 euros, para reconstruir la vivienda. En los casos en que es necesario, se han concedido a tres familias», comentó.