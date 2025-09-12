UPL critica “el uso electoralista” realizado por la Junta “con el dolor” de los afectados por los incendios forestales de este verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) critica “el uso electoralista” realizado por la Junta de Castilla y León “con el dolor” que padecen los afectados por los incendios forestales de este verano. Todo ello, después de la nueva visita vivida en la tarde de este jueves por la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, para “hacer y conseguir beneficios políticos” con la grave situación que viven estas zonas.

“Resulta lamentable la gira que está realizando la vicepresidenta del ejecutivo autonómico, mientras mantienen completamente tapado y escondido al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones”, reconocieron. En esta línea, pusieron de manifiesto como aprovecharon la visita de Blanco a la zona de Castrocalbón para colocar un cartel con las inversiones “en una de las pocas paredes no afectadas por el fuego”.

Pero, lo cierto, es que después de “la actitud soberbia, prepotente y negligente, ya nada nos sorprende” con una Junta que tiene “la desfachatez” de ahora querer sacar rédito electoral de una desgracia de estas dimensiones. “Basta ya de giras de este tipo, de fotos para arañar votos y de palabrería sin fondo, destinen todos sus esfuerzos y asuman la responsabilidad que tienen, porque no lo hicieron con una correcta prevención y eso nos ha llevado a aquí”, concluyeron.

Y es que los vecinos y vecinas afectados por los incendios sienten “un profundo abandono” por parte de la Junta por la falta de prevención, de asumir competencias y no atenderles de la forma correcta. “Ahora están intentando involucrar a todos para excusar su responsabilidad”, remarcaron, y advirtieron que “utilizan muy a la ligera” una palabra que duele mucho tras lo vivido como es “invertir”.

Si bien, la Junta busca “más la publicidad y el autobombo” con carteles y pancartas de este tipo que atender a la realidad y el sufrimiento de las personas. “Lo que ha faltado es, precisamente, inversión en la prevención y en las medidas previas a que suceda un desastre de estas características, anterior al caos, a la desolación y al abandono que ahora sufre la ciudadanía”, concluyeron.