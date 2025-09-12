Villablino nombrará como Hijo Predilecto del municipio a Manuel Sierra este 19 de septiembre

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villablino (León) entregará el viernes 19 de septiembre el título de ‘Hijo Predilecto’ al artista Manuel Sierra Álvarez en reconocimiento a su trayectoria y méritos. El acto tendrá lugar a las 11 horas en el salón de plenos consistorial y posteriormente, a las 12, el galardonado ofrecerá una charla a alumnado de institutos y público en general en la Casa de Cultura.

El nombramiento del pintor, muralista, diseñador y dibujante es un ‘encargo’ que heredó la actual corporación, dado que el acuerdo se adopto en mayo de 2019, por unanimidad y a propuesta de Laciana Avanza.