Villablino nombrará como Hijo Predilecto del municipio a Manuel Sierra este 19 de septiembre
A las 11 horas, en el salón de plenos
El Ayuntamiento de Villablino (León) entregará el viernes 19 de septiembre el título de ‘Hijo Predilecto’ al artista Manuel Sierra Álvarez en reconocimiento a su trayectoria y méritos. El acto tendrá lugar a las 11 horas en el salón de plenos consistorial y posteriormente, a las 12, el galardonado ofrecerá una charla a alumnado de institutos y público en general en la Casa de Cultura.
El nombramiento del pintor, muralista, diseñador y dibujante es un ‘encargo’ que heredó la actual corporación, dado que el acuerdo se adopto en mayo de 2019, por unanimidad y a propuesta de Laciana Avanza.