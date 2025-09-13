Diario de León

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga corona un verano lleno de cultura

Participantes en una actividad propuesta en el Alto Bernesga.

Participantes en una actividad propuesta en el Alto Bernesga.

Redacción
León

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha cerrado un verano intenso y participativo en el que más de un millar de personas se han sumado a las diferentes actividades organizadas entre julio y agosto. El programa, diverso y transversal, ha abarcado desde la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural hasta la educación ambiental, la promoción de la salud y la divulgación científica, convirtiendo a las comarcas de Gordón, la Tercia y Arbas en un gran escenario abierto a la ciudadanía.

La memoria histórica y el patrimonio artístico han ocupado un lugar destacado. Se realizaron rutas guiadas por trincheras de la Guerra Civil de Nocedo y Fontañán, el castillo de Los Barrios de Gordón, el santuario del Buen Suceso o la colegiata de Santa María de Arbas, así como paseos interpretativos por localidades como La Pola de Gordón y Buiza. Estas actividades no solo permitieron conocer episodios clave de la historia antigua, medieval, moderna y contemporánea de la comarca, sino también poner en valor tradiciones, arquitectura popular y expresiones culturales como el asturleonés.

El entorno natural del Alto Bernesga fue protagonista de talleres y rutas diseñados para despertar la conciencia ambiental y fomentar el respeto por la biodiversidad. Se organizaron recorridos por enclaves singulares como el Faedo de Ciñera, la cascada de Aguas Blancas o el hayedo de La Boyariza, acompañados de dinámicas prácticas como la elaboración de herbarios, juegos de concienciación, identificación de huellas y rastros o técnicas fotográficas alternativas como la cianotipia.

El verano también incluyó un completo programa de promoción de hábitos saludables gracias a la beca Ralbar de la Universidad de León y la Fundación Banco Sabadell. La estudiante de enfermería Paula Lombas Zapatero recibió esta beca que le permitió impartir talleres intergeneracionales, caminatas al aire libre, rutinas de ejercicio adaptado y sesiones de ergonomía para la vida diaria.

Uno de los aspectos más destacados de este verano ha sido el liderazgo de jóvenes profesionales y estudiantes de la comarca al frente de las distintas áreas del programa.

