La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga corona un verano lleno de cultura

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha cerrado un verano intenso y participativo en el que más de un millar de personas se han sumado a las diferentes actividades organizadas entre julio y agosto. El programa, diverso y transversal, ha abarcado desde la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural hasta la educación ambiental, la promoción de la salud y la divulgación científica, convirtiendo a las comarcas de Gordón, la Tercia y Arbas en un gran escenario abierto a la ciudadanía.

La memoria histórica y el patrimonio artístico han ocupado un lugar destacado. Se realizaron rutas guiadas por trincheras de la Guerra Civil de Nocedo y Fontañán, el castillo de Los Barrios de Gordón, el santuario del Buen Suceso o la colegiata de Santa María de Arbas, así como paseos interpretativos por localidades como La Pola de Gordón y Buiza. Estas actividades no solo permitieron conocer episodios clave de la historia antigua, medieval, moderna y contemporánea de la comarca, sino también poner en valor tradiciones, arquitectura popular y expresiones culturales como el asturleonés.

El entorno natural del Alto Bernesga fue protagonista de talleres y rutas diseñados para despertar la conciencia ambiental y fomentar el respeto por la biodiversidad. Se organizaron recorridos por enclaves singulares como el Faedo de Ciñera, la cascada de Aguas Blancas o el hayedo de La Boyariza, acompañados de dinámicas prácticas como la elaboración de herbarios, juegos de concienciación, identificación de huellas y rastros o técnicas fotográficas alternativas como la cianotipia.

El verano también incluyó un completo programa de promoción de hábitos saludables gracias a la beca Ralbar de la Universidad de León y la Fundación Banco Sabadell. La estudiante de enfermería Paula Lombas Zapatero recibió esta beca que le permitió impartir talleres intergeneracionales, caminatas al aire libre, rutinas de ejercicio adaptado y sesiones de ergonomía para la vida diaria.

Uno de los aspectos más destacados de este verano ha sido el liderazgo de jóvenes profesionales y estudiantes de la comarca al frente de las distintas áreas del programa.