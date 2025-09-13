Anillos de seguridad evitarán que el fuego entre en los pueblos en caso de incendio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta y las nueve diputaciones acordaron este jueves dotar de una especie de «anillos de seguridad» o «cortafuegos» a todos los municipios para evitar que en el caso de que se produzca un incendio forestal, las llamas lleguen a las casas y se genere una situación de peligro. Para ello, el Ejecutivo autonómico se compromete a financiar al 100 por 100 la compra de maquinaria por parte de las instituciones provinciales, así como a subvencionar la elaboración de planes municipales de prevención y evacuación, así como la revisión de infraestructuras como hidrantes o bocas de riego.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, planteó estas medidas recogidas en una especie de «mini» plan estratégico en una reunión con todos los presidentes de las diputaciones de la Comunidad en la que además se comprometió a convocar otra reunión técnica en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para estudiar las fórmulas que permitan facilitar y flexibilizar la normativa con el fin de permitir la intervención de los ayuntamientos en la limpieza y cuidado de sus entornos.

En concreto, Fernández Mañueco ofreció financiar desde la Junta «sin límite, dentro de la racionalidad», la compra de la maquinaria pesada —bulldózer, retroexcavadora o motoniveleadora— que se precise, con el compromiso de las diputaciones de ponerla a disposición de los servicios autonómicos en los periodos de riesgo de incendios. El objetivo del presidente es desarrollar estas medidas antes del próximo verano, si bien comenzarán por los 714 municipios que presentan un alto riesgo de incendios.

Así lo trasladaron en una comparecencia conjunta el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén. Ambos trasladaron que el eje de estas medidas son la seguridad y la protección y salvaguarda de la vida de las personas, así como la escucha a los municipios y los vecinos del territorio tras la emergencia extraordinaria vivida este verano con los incendios.

Precisamente, el consejero añadió que la creación de estos anillos, que afectarán a todos los titulares de terrenos, públicos y privados, es una de las medidas que deben incluir los planes municipales de evacuación en situaciones de emergencia, que la Junta ayudará a redactar a los ayuntamientos con una subvención del 50 pro ciento del coste, mientras la otra parte tendrá que ser sufragada por el propio consistorio o en su caso por la diputación correspondiente.

En concreto, señaló que el plan Infocal de Castilla y León identifica a 714 municipios en situación de riesgo, que recordó deben de contar con estos planes de prevención de acuerdo a la normativa básica de 2013. González Gago admitió que algunos pequeños ayuntamientos tienen dificultades para hacerlo, por lo que la Junta se ofrece a colaborar en un 50% para diseñar estos protocolos.

El titular de la Presidencia señaló que la Junta también compromete una ayuda del 50 por ciento para financiar la elaboración de estudios técnicos sobres los hidrantes o bocas de riego y su funcionalidad.