El lúpulo presenta una campaña de menor cantidad recogida pero excelente calidad

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La campaña del lúpulo se acerca a su fin este año con buenas perspectivas. Si bien la cantidad recogida es algo menor que en otras ocasiones, la calidad es muy buena, incluso «excelente» para algunos cultivadores.

Durante esta primera quincena de septiembre ya se ha recogido buena parte de la cosecha, aunque muchos continúan aún pelando. La planta, en general, está bastante limpia y presenta buenas condiciones, pues está libre de plagas, salvo por algunos focos de araña puntuales que tampoco han representado mayor peligro. El calor del verano ha sido de gran ayuda contra el oídio, que en campañas anteriores afectó de forma muy negativa a la planta. Tampoco hay rastro del mildiu, la enfermedad causada por hongos que amarillea el lúpulo y que también ha supuesto un quebradero de cabeza para los agricultores en años anteriores. Sin embargo, el exceso de calor ha sido el causante de que este año se haya reducido la cantidad recogida, pues las jornadas de altas temperaturas registradas, sobre todo a finales de julio, provocaron el corte de la floración, que se produce cuando se superan los 30 grados en los termómetros durante varios días seguidos.

El escollo del precio

El problema, aseguran los lupuleros, sigue siendo el mismo: el precio. Explican algunos que el beneficio es para el comprador, no para los productores, que se quejan desde hace tiempo de que el cultivo no es rentable, una realidad que se palpa en las zonas donde, por tradición, se siembra y recoge el lúpulo, pues cada vez más agricultores deciden abandonarlo en favor de otros más rentables.

La buena calidad que se prevée este año puede también influir en el precio de forma positiva, pero es algo que todavía está por ver cuando se comience a recoger en la factoría del lúpulo (a partir del 17 de septiembre) y se cierre la campaña, previsto para finales de octubre o principios de noviembre. Aunque el precio ya viene marcado por contrato, la riqueza del denominado oro verde (medida en grados alfa ácidos) influye en la recogida por parte de la factoría. Las nuevas variedades plantadas en las últimas campañas también suponen un alza en los grados alfa ácidos.