Tres heridos en Las Omañas tras chocar su coche contra un puente

Tres jóvenes de 17, 19 y 20 años han resultado heridos en un accidente que ha ocurrido a las 4.45 horas de esta madrugada, tras chocar el vehículo que ocupaban contra el puente que cruza el río en la carretera LE-5503, a la altura de la localidad leonesa de Las Omañas. Avisados los servicios de emergencia del 1-1-2, se desplazaron hasta el lugar para asistir a los accidentados, que tuvieron que ser trasladados en dos ambulancias al Hospital de León.