Éxito de un alumno de Sierra Pambley en los Euroskills 2025

El joven leonés Víctor Álvarez Fernández, alumno del colegio Sierra Pambley de Hospital de Órbigo, ha conseguido un notable reconocimiento en el escenario europeo. El florista se hizo con una Medalla de Excelencia en la prestigiosa competición EuroSkills 2025, celebrada en Dinamarca, al alcanzar un impresionante quinto puesto entre los mejores de la Unión Europea, como informa el centro educativo.

El éxito de Víctor Álvarez en los EuroSkills llega después de haber conseguido la medalla de oro en los campeonatos nacionales de Formación Profesional del año pasado, lo que le valió el honor de representar a España. Desde el centro hacen público su reconocimiento a toda la comunidad educativa y también para su profesora, Esther García Álvarez.