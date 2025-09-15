Los embalses del Duero en León, al 38% de su capacidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan actualmente 1.373,7 hectómetros cúbicos, lo que supone el 48,1 por ciento de su capacidad, más de siete puntos por encima de la media de la última década y ligeramente por debajo de lo registrado hace un año.

Por sistemas, las reservas en León, sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 38,7%, con el Porma a la cabeza (43,5%, seguido de Riaño (43%), Barrios de Luna (25,9%) y Villameca (19,3%). En Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 33,5% y (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) también del Sistema Pisuerga al 59,8%.

En Burgos, dentro del Sistema Arlanza se encuentra al 64,5%; en Soria (Cuerda del Pozo) en el Sistema Alto Duero al 66,4%; y en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), Sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja al 51,8%.

Por último, en Ávila, el Sistema Cega-Eresma-Adaja al 56%; y en Salamanca el Sistema Tormes se encuentra al 58,1% .