España pide formalmente a Bruselas que active la reserva de crisis tras los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno ha solicitado formalmente a la Comisión Europea la activación de la reserva de crisis financiera de la Política Agraria Común (PAC) para hacer frente a los daños que han causado a los sectores agrícola y ganadero los incendios de este verano en el campo español.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lo anunció este lunes en rueda de prensa previa a la reunión con los consejeros autonómicos para preparar la próxima reunión de ministros de Agricultura de la UE.

Planas explicó que habló días atrás con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para plantearle la puesta en marcha de esta ayuda extraordinaria prevista en la PAC, y el pasado viernes ya se la cursó oficialmente.

Según explicó el titular de Agricultura, el seguro agrario ha recibido 231 partes de siniestros derivados de los incendios en agosto, con 2.100 hectáreas de explotación afectadas, y es previsible que en los próximos días les lleguen nuevas comunicaciones.

Planas dijo que «urgirá» al Ejecutivo comunitario para que los pagos de esta protección se aceleren, pero advirtió de que el desembolso depende de Bruselas «y no será algo de la noche a la mañana».

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este martes en el Consejo de Ministros se aprobarán coeficientes reductores para los bomberos forestales.

«Hemos logrado el primer convenio colectivo entre la empresa pública Tragsa, los bomberos forestales y los agentes medioambientales», ha dicho Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada este lunes.

Como ha explicado el presidente, se ha «aumentado en una media de un 30% el sueldo de los bomberos», y ha añadido que una de las cosas que los profesionales pedían en el convenio eran los coeficientes reductores.

«Mañana lo vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, esos coeficientes reductores para los bomberos forestales», ha asegurado Sánchez después de pedir el aplauso para «aquellos que durante estos meses han trabajado muy duro, jugándose la vida por defender a la ciudadanía de los incendios». La aplicación de coeficinetes reductores para bomberos forestales es una obligación recogida la Ley del Derecho de Defensa aprobada el año pasado. Este coeficiente reductor se basa en una operación matemática que permite aplicar un 20% a los años trabajados para reducir la edad de jubilación, normalmente con el límite de los 60 años, salvo que se hayan cotizado 35 años.

CSIF ha calificado como «muy buena noticia» la aprobación de los coeficientes forestales, aunque espera a conocer la redacción del Real Decreto para saber si se aplicará de forma retroactiva y quién correrá a cargo del pago en ese caso.

La organización sindical subraya que el operativo de incendios necesita un «cambio de rumbo urgente», basado en un operativo público 100%, activo todo el año, con medios suficientes y bien dimensionado, con una apuesta clara por las inversiones en prevención, y el reconocimiento de la figura del bombero forestal que implica plantillas estables que trabajen todo el año. Además, exige la aprobación de la ley de agentes medioambientales actualmente en tramitación, o planes específicos de protección para las poblaciones y la fauna ante incendios.

Durante la reunión, Sánchez ha subrayado que el cambio climático «no es un invento de los comunistas ni de los rojos». Así, ha advertido de que durante este otoño España podría «sufrir de nuevo danas», inundaciones, además de granizadas o tormentas de nieve más extremas en invierno, por lo que pide una «reacción» frente al cambio climático «sin cálculo electoral» y «sin debates absurdos». En este sentido, ha recalcado que la emergencia climática es el motivo principal por el que se ha propuesto un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática «a los grupos parlamentarios, a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales, al conjunto de la ciudadanía, también a las empresas y a los trabajadores». «Es cierto también que hay otros partidos políticos, el PP y Vox, que o bien no niegan la evidencia científica, abiertamente, pero actúan como si no existiera esa evidencia científica», ha manifestado el presidente.