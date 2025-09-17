La Guardia Civil pide ayuda para encontrar a José Luis García Calvo, desaparecido hace más de un mes en esta zona de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de José Luis García Calvo, de 65 años de edad, desaparecido a principios del mes de agosto en la localidad de Pola de Gordón (León). También falta de su domicilio el vehículo de su propiedad, Renault Clío color gris, matrícula 8368-MHX.

"Pedimos a la ciudadanía que, si cuenta con alguna información que pueda ayudar a su localización, se comunique de inmediato con la Guardia Civil en teléfono de emergencias 062. Agradecemos su colaboración para ampliar el alcance de la búsqueda", trasladan en un comunicado.

Esta misma mañana, se están realizando nuevas tareas de búsqueda en pistas y embalses cercanos a la localidad de Pola de Gordón en las que participan patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC Comandancia con el apoyo de un dron, Seprona, y el helicóptero de la Unidad Aérea de León, ampliándose el dispositivo con nuevas Unidades especializadas si fuese necesario.