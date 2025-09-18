Diario de León

Fallece un varón en Villarejo de Órbigo por un incendio forestal

La víctima tenía 66 años y fue sorprendida por las llamas

El accidente se registró en el término municipal de Villarejo de Órbigo

Un varón de 66 años ha fallecido calcinado esta tarde en Villarejo de Órbigo a causa de un incendio forestal.

Según informa el Servicio 112 Castilla y León una llamada de la Guardia Civil soliictaba asistencia sanitaria en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León) iniciado a las 17:58 horas. Según indicaban, habían localizado en una zona de monte a un varón que había sufrido quemaduras y se encontraba inconsciente.

Fue desplazada una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo. Además, trabajaron en el lugar la Guardia Civil de León, Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 66 años.

