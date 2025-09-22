Toral de los Guzmanes ensalza por todo lo alto al Cristo de la Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Toral de los Guzmanes vivió este fin de semana dos de los días grandes de sus fiestas en honor al Cristo de la Vega. El sábado, segunda jornada del programa festivo, tuvo lugar el pregón, que este año corrió a cargo del periodista de Diario de León Armando Medina, quien hizo un repaso a la historia de la zona y un alegato al mundo rural, asegurando que «el futuro está en los pueblos». Medina dijo haber tenido «la suerte de narrar durante más de veinte años la vida cotidiana de este sur leonés: sus fiestas, sus tradiciones, sus problemas, sus alegrías y, sobre todo, el pulso de su gente. Y si algo he aprendido es que un pueblo no son solo sus casas ni sus monumentos, sino sobre todo las personas que lo habitan, las que lo sostienen y las que, con su esfuerzo, lo mantienen vivo». Por eso, animó a «que en estos días nadie se quede en casa. Que cada calle se llene de risas, que cada rincón tenga eco de fiesta, que cada abrazo sea un reencuentro». Toral, que también acogió el sábado su desfile de disfraces, ha organizado un amplio programa que llegará a su fin mañana martes con juegos tradicionales y merienda de fin de fiesta en las bodegas.