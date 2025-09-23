Marina Losada Rodríguez, 27 años de servicio en Cabrera: "Aprendes el valor de las personas"

Pregúntale a Marina». Este sido el mantra de los habitantes de los municipios de Truchas y Castrillo de Cabrera durante las últimas tres décadas. Marina Losada Rodríguez, vecina de Corporales, ha sido durante los últimos 27 años el puntal de la administración local en estos ayuntamientos de Cabrera Alta y Cabrera Baja.

Se acaba de jubilar y el pasado viernes fue merecedora de un homenaje multitudinario en el centro cultural de Truchas. Fue un acto de gratitud y reconocimiento por una labor entregada que realizó con la mano siempre tendida desde el otro lado del mostrador o del teléfono de la Casa consistorial. «Me voy con una mezcla de nostalgia y alegría» porque «este lugar lo siento como mi casa, forma parte de mí», reconoció tras ser agasajada con dos ramos de flores, una planta y una placa que le entregó una de las vecinas más jóvenes.

Marina se va. Se jubila. Ha cumplido años y ha llevado el deber de servir mucho más allá de los papeles y de los sellos. Tanto que gracias a su compromiso y el de su compañera Sofía, el Ayuntamiento de Truchas fue el único de la provincia que permaneció abierto durante el confinamiento, como recordó el alcalde, Francisco Simón. «Sólo cerramos un día». El regidor también mencionó los duros momentos vividos y el papel de la funcionaria durante el pavoroso incendio de 2017 en Cabrera.

«Siempre has estado aquí para todas y todos nosotros y por ello, te vamos a echar de menos en ambos ayuntamientos», confesó Ángel Rodríguez Liébana, teniente de alcalde en Truchas. Marina se va pero no cierra la puerta. Se ha ocupado de pasar el testigo a la nueva auxiliar con una mano tendida en el periodo de transición. Gobernar un pueblo no es fácil para los alcaldes y alcaldesas pero a veces sería imposible sin personas como esta funcionaria que se ha ganado el afecto de sus convecinos.

Más de un centenar acudieron a esta despedida porque «de una manera u otra, han o hemos acudido a ti cuando hemos tenido algún problema esperando que nos lo resuelvas, y, como todas y todos sabemos, así ha sido», prosiguió el concejal.

Nada es eterno y, además de merecida, con la jubilación, «menudo peso te has quitado de encima», añadió su sobrino y ahijado. «No somos fáciles de llevar, discutimos, llevamos mucho la contraria, damos muchos dolores de cabeza...», añadió. Marina estaba emocionada pero en pocas palabras lo dijo todo: «He vivido muchos cambios y he tratado de aportar mi granito de arena». Se va Marina con una lección que aprendió y que deja en herencia: «Este trabajo te enseña el valor de las personas».

La fama del buen hacer de esta mujer sencilla y que quiere pasar desaparecibida ha traspasado las fronteras que marca el río entre Cabrera y Valdería. s Marina Losada Rodríguez fue elegida Mujer Tilenense por el Grupo de Acción Local Montañas del Teleno en 2023 en la modalidad de servicios sociocomunitarios, un título lleno de contenido aunque ella no presume de nada. Ahora dedicará su vida a seguir cuidando de su familia y disfrutando de su querida Cabrera. Ella ha enseñado a los vecinos y vecinas de estos pueblos muchas veces olvidados que «con calma y perspectiva los problemas encuentran mejor solución». Pregúntale a Marina.

