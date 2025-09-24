La Diputación evalúa los daños en la red viaria, con riesgo de desprendimientos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha completado una primera evaluación de los daños causados en su red viaria por los recientes incendios forestales que han afectado a la provincia. Los informes técnicos preliminares revelan importantes afectaciones en más de una docena de carreteras, con un total de más de 80 kilómetros de calzada dañada y un riesgo significativo de desprendimientos en varios puntos. Los equipos de la Diputación se centran ahora en la planificación de las tareas de reparación, que incluyen la sustitución de la señalización, la limpieza de las cunetas y la estabilización de los taludes para prevenir futuros incidentes.

En las Médulas, las carreteras LE-6202 y LE-6220 sufrieron daños en 3,2 y 1,5 kilómetros respectivamente, con un total de 21 señales verticales que deberán ser reemplazadas. En el área de Oencia, las carreteras LE-5116, LE-5124 y LE-5250 presentan daños en 2,6, 3 y 5 kilómetros, respectivamente, sumando 22 señales dañadas. Además, la quema de la vegetación en los taludes de estas tres vías aumenta el riesgo de desprendimientos durante el próximo invierno. Este mismo problema se observa en el área de Anllares, donde las carreteras LE-3205 y LE-3208 se vieron afectadas en su totalidad (3,2 km y 3,5 km), y la LE-4212 en 6 kilómetros, con la necesidad de reemplazar 18 señales verticales y mitigar el riesgo de desprendimientos.

En la zona de Villafranca, la carretera LE-5235 ha sufrido daños en 6,5 kilómetros, aunque sin afectación a la señalización vertical. Por su parte, en el área de Fasgar, las carreteras LE-5330 y LE-4402 presentan daños en 7 y 1,2 kilómetros, con 30 señales verticales a sustituir y riesgo de desprendimientos en los taludes.

En la Cabrera, la carretera LE-7311 presenta daños en 10 kilómetros, con 17 señales afectadas y un alto riesgo de desprendimientos. En la comarca de La Bañeza, las carreteras LE-7414 y LE-7416 se vieron afectadas en su totalidad (11,5 km y 10,5 km), mientras que la LE-7412 presenta daños en 8,3 kilómetros. En total, se han contabilizado 64 señales dañadas y la barandilla de un pontón.

El incendio de Barniedo, ha dejado graves secuelas en la carretera LE-2703, con 10,5 kilómetros afectados. Se necesitan reemplazar 139 señales verticales, 35 balizas de nieve y 2.534 metros de barreras de seguridad. La ausencia de vegetación en los taludes ha generado un riesgo elevado de desprendimientos y la colmatación de los 10.500 metros de cunetas. Finalmente, en la zona de Canalejas, la carretera LE-4721 se ha visto afectada en toda su longitud (1,554 km).