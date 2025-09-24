Los Amigos del Camino de Künig preparan su premio a la atención al peregrino

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha recibido al presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Künig, Tomás Álvarez Domínguez, quien le ha presentado el Premio Hermann Künig a la Hospitalidad; una distinción que reconoce el compromiso y la acogida al peregrino en el Camino de Santiago. Se trata de una distinción honorífica, encaminada a realzar cada año algún ejemplo de generosidad y altruismo en la acogida al peregrinaje.

La entrega del galardón se enmarca en un acto que tendrá lugar el próximo 15 de octubre en la sala del Pendón de la Real Basílica de San Isidro, al que el delegado ha sido cordialmente invitado.

El delegado ha resaltado la labor de esta asociación, que fue constituida en el año 2019 con el fin de promover el estudio y difusión de los temas jacobeos, en general y, de forma prioritaria, los relativos al itinerario descrito por el monje alemán Hermann Künig von Vach, autor de una guía del peregrinaje publicada en el siglo XV, referida especialmente a los itinerarios santiagueños desde el corazón de Europa.