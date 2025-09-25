Vox exige al Ayuntamiento de San Andrés restablecer el pago fraccionado del IBI

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde el Grupo Municipal de VOX, denunciamos una vez más la indiferencia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ante las cada vez mayores dificultades de las familias para hacer frente a la presión fiscal que impone el consistorio. La negativa a facilitar el pago fraccionado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es un ejemplo claro de falta de empatía y desconexión con la realidad de nuestros vecinos.

VOX ya logró en el anterior mandato que se aprobara esta medida solidaria y efectiva, pero en la actualidad se han vuelto a denegar solicitudes legítimas de fraccionamiento, condenando a muchas familias a situaciones límite. El IBI, el recibo más elevado al que deben hacer frente los ciudadanos, no puede seguir siendo una trampa sin salida.

Exigimos que el Ayuntamiento actúe de inmediato, permitiendo, a petición del vecino, el fraccionamiento del pago, de acuerdo con los criterios de los técnicos municipales, y estableciendo plazos y cantidades adaptados a las verdaderas necesidades del pueblo. Además, exigimos la puesta en marcha de un modelo similar al del Ayuntamiento de León, con fraccionamientos en dos plazos (60% y 40%) y una bonificación para los recibos domiciliados.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de San Andrés lo deja claro: “El vecino que pide fraccionar su recibo está dejando claro que quiere cumplir; el que no quiere, ni siquiera abre la carta del Ayuntamiento. No es justo que se ponga la zancadilla a quienes sí quieren estar al día con sus obligaciones”.

VOX considera esta medida como de gran impacto social y solidaria, ya que apoyará de manera directa a los vecinos y garantizará que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias sin tener que afrontar sacrificios desmedidos.

no va a permitir que siga este abandono institucional. Los vecinos necesitan un Ayuntamiento a su lado, no uno que les ponga la soga al cuello. Nuestro Grupo seguirá defendiendo, con firmeza y sin concesiones, medidas de justicia, responsabilidad y verdadero compromiso social.