La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer encontrada de madrugada en Cordiñanes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer que ha perdido la vida en la madrugada de este viernes en Cordiñanes al caer por un desnivel.

El servicio de Emergencias 112 recibió un aviso alrededor de las 02.00 horas del viernes en el que alertaban de una persona despeñada en Cordiñanes, por lo que dio aviso al Sacyl, Guardia Civil y centro coordinador de emergencias.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero para poder rescatar el cuerpo de la víctima para lo que hubo que realizar maniobras técnicas al encontrarse en una zona de difícil acceso.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

[Actualizada]