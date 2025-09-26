La Junta publica la declaración responsable para acceder a las ayudas para instalaciones agrarias afectadas por los incendios

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León publicó hoy, en su página web, el formulario de declaración responsable correspondiente a la línea de ayudas promovida para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados por los grandes incendios forestales de este verano puedan reconstruir las instalaciones dañadas.

Esta línea, contemplada dentro del Plan de Recuperación puesto en marcha por el Gobierno autonómico, permanecerá abierta hasta el próximo 31 de octubre y va dirigida de forma exclusiva a compensar aquellos desperfectos sufridos por las construcciones que estuvieran en uso de forma previa a los fuegos, según informó la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en un comunicado remitido a Ical.

Entre estas se encuentran desde naves o apriscos con muros cerrados de fábrica, a aquellos sin cerramiento, pasando por refugios ganaderos, invernaderos, casetas, comederos y abrevaderos, depósitos de agua, mangas de manejo, pasos canadienses o placas solares fotovoltaicas.

Los declarantes deben ser titulares de explotaciones agrarias perceptores de la solicitud única de ayudas PAC 2025, cuyas instalaciones estén localizadas en los listados de municipios establecidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio como afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025.

Por su parte, las instalaciones deben estar registradas en la sede electrónica del catastro, figurar en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA) o en el de Explotaciones Agrarias (REACyL). Asimismo, los propietarios deberán presentar las facturas correspondientes a las actuaciones realizadas, en el plazo de justificación que se establezca, así como realizar y conservar las fotos georreferenciadas de los daños a efectos de posibles comprobaciones.

Tercera línea

Con la publicación de esta declaración responsable, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya ha publicado tres formularios de declaraciones responsables tras los correspondientes a la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios, y la de pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena.

De forma complementaria, desde la Consejería de Agricultura también se puso en marcha un sistema de entrega de alimento y agua para ganaderos y apicultores que, en cerca de un mes, ha servido más de 7,4 millones de kilos de alimentos y 240.000 litros de agua entregados a más de 600 explotaciones, con un presupuesto de dos millones de euros.

Junto a ello, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 613 agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios por un montante global de 3,3 millones.