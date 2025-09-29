Las tres rutas para perderse y disfrutar del otoño sin salir de la provincia de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villablino (León) organiza tres rutas, a lo largo de este mes de octubre, con el objetivo de disfrutar del otoño en la Reserva de la Biosfera de Laciana. Se trata de tres citas incluidas en el programa ‘Descubre Tsaciana’, guiadas e interpretadas por los monitores de tiempo libre.

La primera será este sábado, 4 de octubre, titulada ‘A la Devesa mágica’, en la que los participantes disfrutarán de un recorrido mágico donde convive la belleza del entorno con seres reales o “fantásticos”. Ya el 18 de octubre tendrá lugar la visita ‘Tras las huellas del oso’ que tiene como hilo conductor al oso pardo, que compartirá protagonismo con el río Sil.

‘Descubre Tsaciana’ finalizará el mes de octubre, el sábado 25, con la actividad ‘Vaqueiros, un paseo por Lumajo’ en la que se combinará el pasado vaqueiro con la riqueza medioambiental de la localidad más alta del Valle.

Este programa está organizado por el Ayuntamiento de Villablino en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial y las inscripciones se pueden realizar en el correo electrónico turismo@aytovillablino.com; a través del teléfono 987.48.08.13, o en la propia oficina de turismo.

Además, día 11 de octubre, habrá una actividad organizada por la Reserva de la Biosfera bajo el título ‘ Paseo de reconexión’ dentro del proyecto ‘ Reconecta’.