Cuatro nuevos incendios declarados este lunes en León, dos de ellos intencionados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuatro nuevos incendios se han declarado este lunes en la provincia de León, aunque solo uno preocupa en este momento. En la localidad de Riello perteneciente a la comarca de La Magdalena, 30 medios se han tenido que desplazar para controlar un foco originado a las 15:35. En este momento, hay 8 agentes medioambientales, 1 técnico, 4 cuadrillas terrestres, 3 autobombas, 2 bulldozer, 5 Brif, 7 helicópteros y otro medio. Este foco se mantiene en nivel 0,referido a aquel incendio que, aún en su evolución más desfavorable, no supone peligro para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, y el daño forestal esperable es muy reducido (por extensión del incendio o por las características de la masa o área afectada).

Por otro lado, en Orallo otro fuego ha comenzado a las 17:03 del lunes. En este caso, se han desplazado al lugar cuatro medios. Este foco producido de manera accidental ya ha sido extinguido.

El otro foco desatado este lunes se localiza en Ardón en la comarca de Valencia de Don Juan, un fuego intencionado, que está extinguido desde las 19:03 y que ha movilizado a dos medios. El incendio ha quemado 0,8 hectáreas.

El cuarto incendio ha sido en Rabanal de Abajo en la localidad de Villablino y ha movilizado a 9 medios desde el inicio de su inicio a la 13:15. La causa de este incendio es accidental y está controlado desde las 14:23.