Luz verde ambiental a la ampliación de la planta de metanol en La Robla

Simulación virtual de las instalaciones de La Robla Green en el polígono El Crispín de La Robla.DL

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para la modificación sustancial de la planta de producción de metanol verde que promueve la empresa La Robla Nueva Energía, S.L., ubicada en el polígono industrial de El Crispín, en el término municipal de La Robla.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), concluye que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el informe y en la normativa vigente.

La modificación contempla un aumento del 40% en la capacidad de producción, pasando de 100.000 a 140.000 toneladas anuales de metanol verde, así como la instalación de nuevos equipos, como un oxidador térmico para controlar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en sustitución del funcionamiento continuo de la antorcha.

Entre los cambios previstos figuran también la ampliación de la caldera de biomasa de 15 a 30 MWt, la instalación de dos nuevos tanques de almacenamiento de metanol producto, y el incremento de la producción de fusel oil, un residuo peligroso que pasará de 800 a 2.000 toneladas anuales.

El proyecto forma parte del complejo industrial La Robla Green, declarado de interés regional por la Junta en 2024, que integra generación de energía renovable, captura de CO2 y producción de combustibles limpios.

El informe ambiental destaca que la planta se ubica en suelo industrial, no afecta a espacios protegidos de la Red Natura 2000 y que los impactos previstos son compatibles o moderados, sin que se hayan identificado efectos severos o críticos. Además, se establece un plan de vigilancia ambiental y medidas específicas para proteger el entorno natural, el suelo, el agua y la salud humana. La resolución establece que el informe tendrá una vigencia de cuatro años desde su publicación.