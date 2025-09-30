Aparatoso incendio cerca de Ardoncino

Un aparatoso incendio, iniciado sobre las diez de la noche de este lunes, calcinó gran parte de la nave perteneciente a una epmresa dedicada al reciclaje. El suceso tuvo lugar a unos diez kilómetros de la capital y próxima a la localidad de Ardoncino. La citada empresa empresa vio cómo gran parte de sus instalaciones ardieron a causa del fuego originado por causas desconocidas. Los Bomberos de León, avisados a esa hora, se desplazaron para realizar los trabajos de extinción de las llamas, que se vio complicado por la naturaleza del material de reciclaje que trata la empresa.

A esas horas, no había que lamentar daños personales de ningún tipo salvo los destrozos en el material de la empresa. Según informaron desde los Bomberos del Ayuntamiento de León apagar el fuego en su totalidad iba a requerir mantener un dispositivo durante toda la noche, al tratarse de un incendio no peligroso pero difícil de apagar. Testigos que se encontraban en el lugar del suceso aseguraban que se podían oir detonaciones en el interior, precisamente producto de ese material que esta empresa que apuesta por la energía renovable utiliza para reciclar. El cartón, neumáticos y otros materiales provocaron también que junto al fuego se desatara una humareda negra visible a gran distancia.

