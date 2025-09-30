Un incendio en Riello moviliza a una treintena de medios terrestres y aéreos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Más de treinta medios terrestres y aéreos participaron este lunes en las labores de extinción de un incendio forestal declarado a las 15.35 horas en el municipio leonés de Riello, situado en la comarca de Omaña, por causas que aún se investigan.

Aunque el fuego se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 0, la Junta de Castilla y León desplegó un amplio dispositivo que incluye un técnico, ocho agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, tres autobombas, dos bulldozer y siete medios aéreos.

Entre los recursos movilizados se encuentra la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha informado a través de su perfil en la red social X que a última hora de la tarde se encontraba ya en labores de remate, liquidación y vigilancia, con los bulldozer perimetrando la zona antes de retirarse.