El Bocyl lo confirma: estas son las ayudas para impulsar el turismo en las zonas de León afectadas por los incendios

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha destinado 2,2 millones de euros a 36 proyectos de interés turístico y mejora de la señalización, según la resolución publicada el 30 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Cuatro municipios de la provincia de León —Almanza, Santa Colomba de Somoza, Alija del Infantado y Vega de Espinareda— destacan entre los beneficiarios. Estos fondos buscan revitalizar el turismo en zonas golpeadas por desastres naturales, promoviendo iniciativas que dinamicen la economía local y mejoren la accesibilidad a los recursos turísticos.

La provincia de León se beneficia de esta convocatoria con proyectos estratégicos que refuerzan su atractivo como destino turístico. Los municipios leoneses, especialmente afectados por los incendios, recibirán apoyo para desarrollar iniciativas que fomenten el turismo sostenible y mejoren la señalización, facilitando el acceso a sus recursos naturales y culturales.

Esta inversión refleja el cambio de estrategia de la Consejería, que prioriza los Proyectos de Interés Turístico Regional (PIR) y la mejora de la señalización para consolidar Castilla y León como un destino de referencia.

Además de León, otros seis municipios de las provincias de Ávila (Mombeltrán, Burgohondo, Guisando y Las Navas del Marqués) y Zamora (Puebla de Sanabria y Porto) también recibirán fondos para proyectos en zonas afectadas por incendios. Los 2,24 millones de euros se distribuyen entre municipios y entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes, así como comarcas, mancomunidades y asociaciones de municipios, para financiar iniciativas que creen destino y mejoren la experiencia de los visitantes.

La convocatoria, regulada por la Orden CYT/1151/2023 y modificada por la Orden CYT/419/2025, establece que las actuaciones deberán ejecutarse entre el 30 de junio de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, con la presentación de la documentación justificativa hasta el 31 de enero de 2027. Los beneficiarios recibirán un anticipo del 100% de las subvenciones tras el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

Esta iniciativa subraya el compromiso de la Junta con la recuperación y promoción del turismo en Castilla y León, especialmente en áreas rurales y afectadas por desastres, consolidando un modelo de desarrollo sostenible que pone en valor el patrimonio natural y cultural de la comunidad.