Frente común en el sur de León: ayuntamientos y vecinos unidos por la reapertura del corredor ferroviario Astorga-La Bañeza para atraer empresas

El cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza ha desatado una crisis económica y social en el sur de León, dejando sin empleo a decenas de trabajadores y amenazando el tejido industrial de la comarca.

Ante la ausencia de propuestas institucionales para mitigar este impacto, una iniciativa impulsada por la sociedad civil ha ganado un respaldo unánime entre los seis ayuntamientos del corredor Astorga-La Bañeza: Astorga, Valderrey, Riego de la Vega, La Bañeza, Santa María de la Isla y Palacios de la Valduerna. La propuesta: reabrir el tramo ferroviario Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías, emulando el éxito del polígono de Villadangos, para impulsar la reindustrialización y conectar con el Corredor Atlántico.

La moción, promovida por organizaciones sociales como Corredor Oeste, Asociación Ferroviaria Reino de León, León Propone y el Grupo Estratégico Ferroviario Astorga-Plasencia 3.0, subraya la urgencia de actuar frente a la crisis. Mientras el estudio para la reapertura total de la línea Astorga-Plasencia, previsto para 2050, avanza, este ramal de 24 km ofrece una solución inmediata, viable en 3-4 años con materiales disponibles de la renovación del tramo León-La Granja.

La propuesta, que no sustituye la reapertura completa de la Ruta de la Plata, busca atraer industrias, empleo y población al sur de León, complementando el saturado polígono de Villadangos, comprometido al 80%.

La iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por los ayuntamientos, trascendiendo colores políticos. Astorga y Valderrey ya aprobaron la moción por unanimidad en sus plenos de la semana pasada, mientras que Riego de la Vega la llevará a un pleno extraordinario, dado el impacto que tendría en su polígono industrial, donde operan empresas como Prodeleco, Gus y Legumbres Luengo. Estas firmas, que manejan alto volumen de mercancías como legumbres y patatas, se beneficiarían de un acceso ferroviario que reduce costes y emisiones, replicando el modelo de Villadangos, que ha atraído inversiones millonarias.

La Bañeza, epicentro de la crisis por el cierre de Azucarera, debatirá la moción este jueves. La reapertura del tramo, el más sencillo de la Ruta de la Plata, podría transformar su suelo industrial disponible en un hub logístico conectado a los puertos de Galicia y Asturias. Sin este ramal, advierten las organizaciones, “la crisis arrasará la población y las empresas no se asentarán”. Santa María de la Isla y Palacios de la Valduerna también apoyan la propuesta, con esta última destacando el beneficio para su empresa de agua, que mueve gran volumen de mercancía. Ambos ayuntamientos llevarán la moción a sus próximos plenos, reforzando un consenso provincial.

Las organizaciones impulsoras han aclarado malentendidos surgidos en medios. La propuesta no emana de partidos políticos, sino de un trabajo técnico y altruista de la sociedad civil, trasladado a ayuntamientos y Diputación para lograr consenso. No cuestiona la reapertura total de la línea norte-sur, sino que la complementa con un tramo urgente, viable por su simplicidad y conexión al Corredor Atlántico.

La moción destaca que el ramal equilibraría el centro de León, aliviando la saturación de Villadangos y potenciando el eje Madrid-Galicia. Además, recuerdan la oportunidad perdida en la renovación del tramo León-La Robla, cuando se propuso sin éxito trasladar infraestructura a este sector. Ahora, con materiales disponibles y el precedente de Villadangos —que transporta 400.000 toneladas anuales—, insisten en que la clase política debe actuar con rapidez y sin “luchas partidistas”. La moción incluye a Veguellina de Órbigo en el desarrollo, aprovechando el suelo industrial de la antigua azucarera

La propuesta, que requiere gestiones políticas y un grupo técnico con ADIF, busca convertir el corredor en un polo logístico que rentabilice inversiones en pocos años. Las organizaciones urgen a la Diputación y al Ministerio de Transportes a apoyar esta “solución rápida y eficaz” para evitar que el sur de León pierda población y tejido empresarial. “No apoyar esta iniciativa sería condenar el desarrollo de La Bañeza y arruinar su futuro”, advierten, llamando a un consenso que priorice el interés de la comarca.