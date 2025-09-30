Santa María del Páramo ultima la adjudicación del contrato de obras para el paseo de Circunvalación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ultima la adjudicación del contrato de obras para arreglos en ciertas zonas del paseo de la Circunvalación por un importe de 36.451,25 euros (IVA incluido). Este proceso de contratación ha sufrido un retraso por la falta de empresas licitadoras, pese a lo cual se están realizando trabajos de mantenimiento por parte de los servicios municipales para evitar caídas. Las obras buscan el arreglo de las mencionadas zonas deterioradas como consecuencia sobre todo de raíces de los árboles.

Desde la entidad local se pide precaución a los ciudadanos hasta que se lleven a cabo los arreglos íntegros en las zonas más afectadas, “ya que somos conocedores de la situación en la que se encuentran y la existencia de pequeñas caídas de algunos vecinos”.

Para una mayor visibilidad de los viandantes se están valorando diversas formas de señalización como pudiera ser pintar una línea amarilla o colocación de carteles y cinta, entre otras.

Aunque el Ayuntamiento va a adjudicar en los próximos días, los trabajadores municipales van a ejecutar algunos trabajos de urgencia para eliminar parte de los peligros que existen como consecuencia de las raíces de los árboles.